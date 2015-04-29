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دورات تدريبية فى إصابات الملاعب ضمن بروتوكول جامعتى بنى سويف وحلوان

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دورات تدريبية فى إصابات الملاعب ضمن بروتوكول جامعتى بنى سويف وحلوان دورات تدريبية فى إصابات الملاعب ضمن بروتوكول جامعتى بنى سويف وحلوان
أعلن مجلس جامعة بنى سويف فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور أمين لطفى الموافقة على اعتماد البروتوكول الموقع بين مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة والجمعية المصرية للإصابات الرياضية والتأهيل البدنى بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يتضمن التعاون بين الطرفين فى إقامة دورات تثقيفية وتدريبية لاكتساب المعارف والمهارات فى مختلف مجالات وتخصصات التربية الرياضية، لافتاً إلى أن الجمعية المصرية تختص بوضع البرنامج المتكامل والمحتوى العلمى لهذه الدورات لتلبى إحتياجات سوق العمل للأندية الرياضية والمنتجعات والمستشفيات والفنادق.
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