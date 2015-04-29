"فيل" تفتتح أول متجر مستقل في أبو ظبي

بعد انتظار طويل، تفتح أحد أعرق ديار الأزياء فرنسية، "فيل" (Weill)، أبوابها في أبو ظبي. ففي ياس مول وفي قلب جزيرة ياس، افتتحت العلامة التجارية أول متجر مستقل في الإمارات العربية المتحدة. تشكل "فيل" جزءاً من محفظة "ماركا للأزياء" (Marka Fashion)، أحد فروع Marka PJSC، أول شركة مساهمة عامة تركز أعمالها على قطاع تجارة التجزئة سريع النمو في الإمارات العربية المتحدة.

تأسست "فيل" في سنة 1892 على يد ألبير فيل في قلب باريس، واليوم يملكها ويديرها ورثة المؤسس الذين ما يزالون دائماً أوفياء إلى المعرفة التي يغذيها ماضٍ غني. بشرت "فيل" بتحولها إلى رائدة الأزياء الجاهزة الفاخرة، وأصبحت مثالاً لأفضل أناقة باريسية من خلال إنتاجها ملابس أنيقة لكل يوم، موسماً بعد موسم.