أحدث تعاون في عالم الموضة يجمع بين Versace وGivenchy

جمع أحدث تعاون في عالم الموضة بين اثنتين من أكبر دور الأزياء في العالم، حيث نشر المصمم ريكاردو تيشي مصمم دار Givenchy على صفحته في موقع "انستغرام" صورة تجمعه مع دوناتيلا فيرساتشي مصممة دار Versace معلناً أنها نجمة الحملة الإعلانية الجديدة لخريف وشتاء 2015 تحت عنوان "FW15 Givenchy Family Campaign".

كما نشرت المصممة دوناتيلا فيرساتشي نفس الصورة معبرة عن سعادتها وفخرها بهذا التعاون، تبعتها صورة تشكر فيها ريكاردو تيشي والمصورين Mert & Marcus قائلة: "صنعتم من يومي يوماً لا ينسى".