نجمات يحافظن على أناقتهن بعدما تجاوزن الـ40 عاماً

يبدو أن العمر لا يهم النجمات الأنيقات، فرغم تقدمهن في السن، فهن يتألقن بإطلالات عصرية وجذابة في كل ظهور لهن، وفي الصور أعلاه أكبر دليل على أن الأناقة لا تهتم بالعمر.

تختلف إطلالات النجمات بعد الأربعين عاماً، إذ تميل بعضهن لاختيار الفساتين المبهرة والإطلالات اللافتة، بحيث يكنّ محط الأنظار على السجادة الحمراء في كل مرة، ومنهن: النجمة جينيفر لوبيز التي بدت متألقة بفستان من إيلي صعب في حفل الأوسكار الأخير، وبينيلوبي كروز التي اختارت فستاناً ملكياً باللون الكحلي الجذاب في آخر ظهور لها على السجادة الحمراء، ولا يمكن أن ننسى إطلالات الممثلة سلمى حايك المبهرة.

وتميل أخريات إلى اختيار الفساتين الضيقة ذات التفاصيل الناعمة والتصاميم الأنيقة لإطلالاتهن على السجادة الحمراء، بحيث يظهرن بإطلالات ناعمة وأنيقة في الوقت نفسه، ومنهن: النجمة جينيفر انيستون، وغوينيث بالترو Gwyneth Paltrow، ولكن قلما نجد سيدة تتحدى السنوات لتتألق بإطلالات شبابية تناسب إطلالتها وتعطيها لوكاً جذاباً بدون مبالغة بالتفاصيل كما تفعل المغنية الأنيقة غوين ستيفاني Gwen Stefani.

ومن النجمات العربيات نجد أن الفنانة نوال الزغبي كانت وما زالت إحدى أيقونات الأناقة في الوطن العربي، وتنافسها على هذا اللقب النجمة نجوى كرم بإطلالاتها الرائعة، ولا يمكن أن ننسى كل من هيفاء وهبي وأليسا اللتين تتألقان بإطلالات جميلة على الرغم من عبورهن عتبة الأربعين.

شاهدي معنا أجمل إطلالات النجمات بعد الأربعين، وأخبرينا من الأكثر أناقة برأيك؟

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