أزمة بين الأهلي والمغرب التطواني والكاف بسبب ملعب السويس

رد اتحاد الكرة المصرية على شكوى المغرب التطواني بسبب تغيير الأهلي لملعب مباراة الفريقين ونقلها إلى استاد السويس والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حدد ملعب السويس بعد رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة على استاد القاهرة لخوض مباراة الإياب لتعويض هزيمة الذهاب 1-0.

وقال عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com: "شكوى المغرب التطواني عبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) غير مقنعة لأن استاد السويس المسافة بينه والقاهرة لا تتخطى 100 كيلومترا".

وأضاف "اللوائح تنص على أنه من حق الفريق نقل المباراة لأي ملعب طالما لم تزد المسافة عن 100 كيلومترا".

من جانبه صرح جمال جبر المتحدث باسم قطاع الكرة في النادي الأهلي لـFilGoal.com "نحن لا نملك من أمرنا شيئا. من يحدد الملعب هو الأمن. نحن نأمل في أن تقام المباراة على استاد القاهرة من الأساس".

رأي الكاف

وفي سياق متصل، استطلع FilGoal.com رأي مصدر مسؤول في الاتحاد الإفريقي (كاف) حول تصريحات عزمي مجاهد.

ولكن المصدر قال: "تصريحات عزمي مجاهد ليست صحيحة من جهة اللوائح. فاللائحة تجبر النادي على إخطار المنافس بالملعب بجانب اطمئنان الكاف من جاهزيته لاستقبال المباراة".

وأضاف "الاتفاق في البداية كان على إقامة المباراة باستاد بتروسبورت وبالتزامن مع ذلك فيوجد مشاورات حول استاد القاهرة".

وتابع "الأزمة هي إخطارات فقط والكاف مطمئن من ملعب السويس الذي لعب فيه الزمالك مع الفتح الرباطي. ومن حق المغرب التطواني أن يشكو عدم إخطاره بنقل المباراة للسويس".

وخاض الزمالك مباراته مع الفتح الرباطي في ذهاب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية التي انتهت بالتعادل السلبي باستاد السويس.