حفني والشناوي جاهزان لدعم الزمالك أمام الفتح الرباطي

تأكد جاهزية أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك وأيمن حفني صانع الألعاب للمشاركة في مباراة الفريق الأبيض مع الفتح الرباطي يوم الأحد في إياب دور الـ16 لكأس الكونفدرالية.

وكان حفني قد غاب عن الزمالك للإصابة في مباراتي الاتحاد السكندري وحرس الحدود في الدوري المصري. ولكن تأكد جاهزيته للمشاركة في لقاء الفتح الرباطي.

وأنهى الزمالك مباراة الذهاب في مصر بالتعادل السلبي ويحتاج للتسجيل في المغرب من أجل العبور لدور الثمانية بالبطولة التي لم ينجح في التتويج بها مسبقا.

وفي سياق متصل. اطمئن جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على أحمد الشناوي الذي غاب عن تدريبات الفريق يوم الثلاثاء بنفسه من طبيب الفريق أيمن فريد.

وتأكد مشاركة الشناوي في مباراة الزمالك أمام الفتح الرباطي. وبات في قائمة إصابات الفريق الأبيض خالد قمر وأحمد دويدار.