بالأرقام - فاعلية مؤمن زكريا = لاعبي الأهلي.. ولماذا هو الحل الأمثل أمام التطواني

على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الأهلي أمام المقاولون في بطولة الدوري إلا أن مؤمن زكريا واصل تقديم أداء طيبا بالمقارنة بباقي زملائه.

الأهلي مقبل على مواجهة قوية أمام المغرب التطواني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا والتي يحتاج فيها الشياطين الحمر لتحقيق الفوز بفارق هدفين لتعويض هزيمة الذهاب بهدف نظيف.

مؤمن الذي سجل 5 أهداف مع الأهلي منذ انضمامه في يناير الماضي أعطى حلولا كثيرة للفريق هجوميا خاصة مع قدرته على المشاركة كمهاجم أحيانا وكذلك كلاعب وسط أو تحت رأس الحربة.

في مباراة المقاولون كان مؤمن زكريا أكثر لاعبي الأهلي فاعلية على مرمى الخصم بـ3 تسديدات بل أن محاولاته كانت تساوي جميع محاولات زملائه طوال المباراة.

كما أنه صنع واحدة من أخطر فرص المباراة من الكرة العرضية الصحيحة التي أرسلها لبيتر إيبيموبوي والذي حولها برأسه بجانب القائم بسنتيمترات قليلة.

مؤمن زكريا أيضا بشكل عام تمريراته الصحيحة وصلت لـ87% ومراوغاته الناجحة كانت 4 لم يعيبه في المباراة سوى أنه كان ثالث أكثر من فقد الكرة بالأهلي خلف تريزيجيه وعبد الله السعيد.

أمام المغرب التطواني

ربما يغيب بيتر إيبيموبوي عن الفريق بسبب إصابته في العضلة الخلفية، صلاح الدين سعيد وعماد متعب قد يكونا حلا مناسبا في خط الهجوم في ظل سعي الأهلي للفوز بهدفين.

مؤمن زكريا ربما يكون ورقة رابحة للأهلي بمرونته في اللعب كمهاجم وحل ثاني لجاريدو بجانب مهاجم صريح.

ربما أيضا يشارك تحت رأس الحربة أو مهاجم وهمي مؤمن زكريا يجيد اللعب في هذا المركز نظرا لقدرته على الضغط على الخصم من الأمام وهو ما سيسعى الأهلي له بالتأكيد أمام المغرب التطواني، لاعب الزمالك وإنبي السابق استطاع أن يستخلص الكرة 5 مرات في وسط ملعب المقاولون بالمباراة السابقة.