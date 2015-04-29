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محافظ الإسماعيلية يشهد نهائى كأس مصر فى الكرة الطائرة بين الزمالك والجيش

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شهد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، المباراة الختامية النهائى ببطولة كأس للكرة الطائرة، والتى أقيمت على ملاعب الصالة المغطاة التابعة لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية بين فريقى الزمالك والجيش والتى انتهت بفوز فريق الجيش بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد للزمالك .

وفى ختام المباريات قام محافظ الإسماعيلية ورئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة بتسليم الميداليات للفرق الفائزة بالمراكز الأولى فى البطولة هذا العام، والتى فاز فيها فريق الجيش بالمركز الأول، وحصل على كأس البطولة.

وجاء الزمالك فى المركز الثانى والأهلى فى المركز الثالث، وخلال مراسم الاحتفال بنهائى الكأس تم إهداء درع إتحاد الكرة ودرع هيئة قناة السويس إلى محافظ الإسماعيلية.

كما تم إهداء درع الاتحاد إلى المهندس عصام متولى رئيس مجلس إدارة النادى العام لهيئة قناة السويس، والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية .
>حضر ختام البطولة عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، ورؤساء مجالس إدارات الأندية .

المحافظ يشهد المباراة الختامية -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يشهد المباراة الختامية

درع الاتحاد -اليوم السابع -4 -2015
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درع الاتحاد

درع الهيئة للمحافظ -اليوم السابع -4 -2015
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درع الهيئة للمحافظ

المحافظ يكرم احد اللاعبين -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يكرم احد اللاعبين

الجوائز والميداليات -اليوم السابع -4 -2015
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الجوائز والميداليات

صورة جماعية للفريق الفائز -اليوم السابع -4 -2015
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صورة جماعية للفريق الفائز


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مصر 365

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