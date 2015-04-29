محافظ الوادى الجديد يخصص 500 فدان لإنشاء كليات أزهرية بالداخلة

وافق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد على تخصيص 500 فدان من اراضى الدولة لإنشاء كليتين للعلوم الأزهرية ووضع حجر أساس لجامعة الأزهر بالداخلة، وذلك فى إطار استكمال منظومة التعليم الجامعى بالمحافظة بالتنسيق مع الأزهر الشريف، حيث اقر المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ قرار التخصيص فى جلسته التى عقدت صباح اليوم الاربعاء بمقر قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

كما وافق عشماوى على قرار نقل أصول ملكية مبنى ديوان عام المحافظة القديم لمقر جامعة أسيوط فرع الوادى الجديد، والذى سيتم انشاء كلية للطب البشرى عليه، وذلك بعد ان تم طرح فكرة منح المبنى لجامعة أسيوط بنظام الايجار الدائم وهو ما رفضته إدارة الجامعة، مما استدعى موافقة المجلس التنفيذى على قرار نقل أصول ملكية المبنى الحيوى لصالح جامعة أسيوط لإنشاء كلية الطب.