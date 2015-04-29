بالصور.. "تعليم كفر الشيخ": اتفاق مع شركة ملابس لتشغيل 1000 شاب وفتاة

توالى حضور الشركات الخاصة فى كافة المجالات لمحافظة كفر الشيخ لنقل خريجى الدبلومات الفنية للعمل بها نظراً لنجاح ملتقى التوظيف الذى عقد الأسبوع قبل الماضى بالمدرسة الفندقى بكفر الشيخ برعاية الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى بحضور الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ والدكتور غازى البناوى وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ والقائم بأعمال وكيل الوزارة وعبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى .

أكد عبد المقصود ورشل مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم، أن مندوب الشركة السويسرية وهى أكبر شركات فى مجال صناعة الملابس الجاهزة التقى اليوم الأربعاء بالدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ وعقدا معا بروتوكول تعاون لتشغيل ألف شاب وفتاة من خرجى التعليم الفنى وراغبى العمل وخاصة من خريجى التعليم الفنى قسم الملابس بالمدرية الصناعية.

وأضاف ورشل عقب اللقاء توجه عادل عبدالهادى مدى شئون العاملين بشركة الملابس ومحمد الذكى مسئول التوظيف بالشركة للمدرسة الفندقية والتقى بعدد من الشباب والفتيات خريجى التعليم الفنى والدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ومؤمن يحى مسئول التوظيف بالمديرية وعلاء بشته مدير المدرسة الفندقية و أحمد خيرى مسئول التوظيف بالمدرسة والدكتورة أمانى عباس منسق التوظيف وتمت الموافقة على توظيف عدد من خريجى التعليم الفنى واستقل الخريجين سيارة الشركة لينضموا للعاملين بالشركة.

وأشار الدكتور محمود رمضان مدير وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ أن الشركة تحتاج لألف من خريجى التعليم الفنى ومرتباتهم مرتفعه مع توفير السكن ووسيلة المواصلات وحافز إنتاج وتأمين صحى واجتماعي.

وأضاف المهندس مؤمن يحى أنه على الراغبين العمل فى الشركة التوجه للمدرسة الفندقية بمدينة كفر الشيخ ليسجل بيانته وستم الاتصال به لإجراء المقابلة الشهرية .



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مندوب الشركة ومسئول التوظيف بالمدرسة الفندقية



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مندوب الشركة ب ومدير المدرسة الفندقية



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مندوب الشركة و مسئول التوظيف ومنسق التوظيف



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خريجو التعليم الفنى وهم فى طريقهم لاستقلال سيارة لتنقلهم للشركة



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صورة جماعية لبعض خريجى التعليم الفنى الذين قبلت الشركة عملهم بها



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خريجو التعليم الفنى يستقلون السيارة للتوجه لمقر الشركة



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جانب من المحاضرة