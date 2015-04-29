ندوة تثقيفية بقصر ثقافة الإسماعيلية لمناقشة كتاب بعنوان الوعى البرلمانى
جاء ذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة واختيار مجلس برلمانى جديد وفى إطار تحقيق المزيد من التوعية الجماهيرية بكيفية الممارسة الديمقراطية الحقيقية ووسط حضور حشد جماهيرى كبير من جموع مواطنى وشعب الإسماعيلية.
وأكد المستشار الدكتور خالد القاضى، مؤلف الكتاب، على إننا فى الوقت الراهن نحتاج إلى المزيد من الوعى السياسى والبرلمانى لا سيما، ونحن مقبلون على تشكيل برلمان جديد يمثل شعب مصر، مؤكدا أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن المعيار الحقيقى فى اختيار من يمثلوننا تحت قبة البرلمان الجديد هو اختيار من يسعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا، وأنه لابد من الوعى بالمصلحة الوطنية المصرية العليا خلال هذه الفترة.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تكون آمنة، وفى جو من الشفافية والحياد التام يعبر عن ممارسة الشعب المصرى للديمقراطية الحقيقية، لكى نثبت للعالم أجمع مدى وعى هذا الشعب العظيم ونضع مصر فى مكانتها وموقعها الريادى، الذى يليق بكرامة كل المصريين ونسطر تاريخا جديدا للديمقراطية المصرية.
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جانب من المنصة
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عدد من المشاركين بالمناقشة
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جانب من الجمهور
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