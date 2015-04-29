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ندوة تثقيفية بقصر ثقافة الإسماعيلية لمناقشة كتاب بعنوان الوعى البرلمانى

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شهد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى، السكرتير العام المساعد والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة الندوة التثقيفية الموسعة، التى استضافها قصر ثقافة الإسماعيلية، والتى تم إعدادها لمناقشة كتاب بعنوان "الوعى البرلمانى وفقا لأحكام الدستور المصرى الجديد"، للكاتب المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، وفى حضور الدكتور حسام الدين طاهر، رئيس جمعية البحث العلمى، والمستشار إسلام نمر رئيس النيابة الإدارية، وسعيد الهمشرى، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافى وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم للمديريات الخدمية ومديرى الأوقاف والمنطقة الأزهرية.

جاء ذلك فى إطار الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة واختيار مجلس برلمانى جديد وفى إطار تحقيق المزيد من التوعية الجماهيرية بكيفية الممارسة الديمقراطية الحقيقية ووسط حضور حشد جماهيرى كبير من جموع مواطنى وشعب الإسماعيلية.

وأكد المستشار الدكتور خالد القاضى، مؤلف الكتاب، على إننا فى الوقت الراهن نحتاج إلى المزيد من الوعى السياسى والبرلمانى لا سيما، ونحن مقبلون على تشكيل برلمان جديد يمثل شعب ، مؤكدا أنه لابد من الوضع فى الاعتبار أن المعيار الحقيقى فى اختيار من يمثلوننا تحت قبة البرلمان الجديد هو اختيار من يسعى لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن أولا وأخيرا، وأنه لابد من الوعى بالمصلحة الوطنية المصرية العليا خلال هذه الفترة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الانتخابات البرلمانية القادمة سوف تكون آمنة، وفى جو من الشفافية والحياد التام يعبر عن ممارسة الشعب المصرى للديمقراطية الحقيقية، لكى نثبت للعالم أجمع مدى وعى هذا الشعب العظيم ونضع مصر فى مكانتها وموقعها الريادى، الذى يليق بكرامة كل المصريين ونسطر تاريخا جديدا للديمقراطية المصرية.

جانب من المنصة -اليوم السابع -4 -2015
>

جانب من المنصة

عدد من المشاركين بالمناقشة -اليوم السابع -4 -2015
>

عدد من المشاركين بالمناقشة

جانب من الجمهور -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الجمهور


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مصر 365

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