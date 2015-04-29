بعد تخطي موعد ولادتها...كايت ميدلتون تقود سيارتها وتسبح

في الوقت الذي ينتظر العالم بأسره قدوم الطفل الذي سيصنف الـ4 في العرش البريطاني، وبعد انقضاء 6 أيام على موعد ولادتها، شوهِدت الدوقة Kate Middleton وهي تقود سيّارتها وكأنها تعيش يوماً طبيعياً جداً.

فقد استطاعت عدسات الباباراتزي التقاط صور حصرية لدوقة كامبريدج الحامل بطفلها الثاني وهي تتوجه في سيارتها الرباعية الدفع مع ابنها الأمير George ؛لممارسة السباحة في مجمع قصر باكنغهام لحوالى الساعة والنصف.

واللافت أن Kate، المتوقع أن تلد في أي لحظة، تولت القيادة بنفسها في ممرات قصر باكنغهام، رغم وجود حوالى 5 حرّاس شخصيين برفقتها.

وظهرت زوجة الأمير William بإطلالة عادية جداً ، و لم يبد عليها القلق أبداً كونها تأخّرت على موعد ولادتها بفترة لا يُستهان بها، حيث أن الفترة الأقصى التي تعطى في هذه الحالات أسبوع وقد مر حتى الآن 6 أيام.

وفي هذا السياق، لفتت بعض الصحف البريطانية أن الدوقة البالغة من العمر 33 عاماً كانت تمارس رياضة السباحة أيضاً؛ كون ذلك يساعدها كثيراً على تحريك عضلات بطنها، وبالتالي تقريب موعد الولادة.

وكانت Kate وزوجها الأمير William قدما يوم أمس في 28 أبريل للمعجبين الذين يخيّمون حالياً خارج مستشفى سانت ماري في بادينجتون، فطوراً ملكياً مميزاً، لشكرهم على الاهتمام وطول الانتظار.

يذكر أن اليوم 29 أبريل هو الذكرى الرابعة لزواج Kate Middleton والأمير William، لذلك تكثر الترجيحات بأن يرزق الثنائي بطفلهما الثاني اليوم.

بالصور: كايت ميدلتون تلهو مع الأمير جورج وهي على وشك الولادة