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بالفيديو: تايلور سويفت تتحدث مع الأغنام

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الأربعاء 29-04-2015 14:52

نشرت النجمة العالمية Taylor Swift لها أثناء زيارتها لإحدى المزارع وهي تتحدث مع الأغنام.
وتظهر النجمة البالغة من العمر 25 عاماً في الفيديو بشكل مضحك وهي تحاول إقناع الأغنام أنها لا تحمل الطعام في يدها.
وأرفقت Taylor الفيديو بتعليق كتبت فيه:": "1) لا يمكن التعامل أبداً مع الأغنام – 2) الأغنام مخلوقات وقحة!".
أما الحديث الذي وجهته النجمة للأغنام خلال الفيديو فكان:"عليك أن تفهمي أمراً، عندما أحرك يدي فهذه مجرّد إيماءات، وليس طعاماً أقدّمه لك"، وقالت النجمة ذلك لأن الأغنام كانت تقترب منها معتقدةً بأنّها تمد يديها لإطعامها.
وعلى الرغم من كل محاولاتها التي بذلتها للتفاهم مع هذه الأغنام بطريقة سلسلة، لم تنجح في نهاية المطاف في خلق جو من المودّة والحب مع الأغنام، فغادرت المكان وهي تتمتم قائلة: "شكراً للخراف".
يذكر أن النجمة Taylor Swift كانت تعيش مؤخراً حالة من الحزن بعد الكشف عن إصابة والدتها بمرض السرطان.

 

تايلور سويفت مرتبطة عاطفياً بالنجم كالفين هاريس

 

 

 

 

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