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الدكتوراه الفخرية لنجوم الخليج وأول ظهور لشادية

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الدكتوراه الفخرية لنجوم الخليج وأول ظهور لشادية الدكتوراه الفخرية لنجوم الخليج وأول ظهور لشادية

الأربعاء 29-04-2015 14:59

شهدت أكاديمية الفنون أمس حفلاً ضخماً لمنح الدكتوراه الفخرية لثلاثة من أهم نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي، إضافة إلى منح الدكتوراه الفخرية للنجمة المعتزلة شادية.
الحفل بدأ في التاسعة مساء بحضور عدد من السياسيين والوزراء، إضافة إلى مجلس أكاديمية الفنون بأكمله برئاسة الدكتورة أحلام يونس .
كان أول المكرمين الفنان حسين الجسمي الذي ألقى كلمة أكد فيها على حبه وتقديره لمصر وشعبها، وأن كل ما يفعله لا يساوي شيئاً مما قدمته له . ووجه الشكر لكل الشعب المصري على حبه ومساندته له.
بعد ذلك، تم تكريم عبد الله الرويشد الذي قال إنه يحب مصر ويعشق ترابها وشعبها، وأنه يشعر بالفخر لمنحه الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون.
الفنان عبادي الجوهر تم منحه الدكتوراه الفخرية أيضاً، وأكد خلال كلمته أنه تربى في مصر وأنه سعيد بتكريمه في احتفالية "مصر تفخر بعروبتها" مضيفاً أنه هو الذي يفخر بمصر وبتكريمه على أرضها.
لحظة تكريم خاصة أشعلت المسرح وهي تكريم النجمة التي أسرت القلوب شادية، وتسلم التكريم ابن شقيقتها. واختصت شادية الأكاديمية بكلمة قصيرة عبّرت فيها عن شكرها للقائمين على الأكاديمية ، وأكدت على عشقها وحبها لمصر متمنية أن تظل دائماً في خير وأمان.
من جهتها، أكدت دكتورة أحلام يونس أن مجلس إدارة الأكاديمية بأكمله سيذهب للفنانة شادية؛ لمنحها التكريم والدكتوراه الفخرية .
بعد التكريم، أحيا النجوم الثلاثة: حسين الجسمي وعبد الله الرويشد وعبادي الجوهر حفلاً غنائياً قدم كل منهم أغنية لمصر، ثم غنى الجميع مع الجسمي في نهاية الحفل أغنية "بشرة خير" لتشتعل الأكاديمية بالتصفيق والرقص.

 

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