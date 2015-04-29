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بالصور: جورج كلوني يثبت شهامته مع حماته بارعة علم الدين

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الأربعاء 29-04-2015 15:43

لا يفوّت النجم العالمي George Clooney أي فرصة دون أن يثبت للعالم بأسره أنه "زوج الأحلام".
فلم يكتف بالطريقة الرومنسية التي يعامل فيها زوجته أمل علم الدين أمام الناس، بل أثبت شهامته بكيفية التعامل بلياقة مع حماته بارعة علم الدين خلال تناوله العشاء مع زوجته ووالديها في نيويورك.
وقد أمسك George بذراع حماته ومشى معها أثناء وصول العائلة إلى مطعم " Caravaggio "، جنوب نيويورك.
وبالطبع، لم ينس النجم البالغ من العمر 53 عاماً زوجته المحامية البالغة من العمر 37 عاماً، والتي تألقت بفستان مميز بألوان الأبيض والأسود و الأحمر، فقد أمسك بيدها أيضاً بطريقة عكست عمق الحب الذي يجمعهما.
يذكر أن George Clooney قام مؤخراً ببناء سور عال طوله 8 أقدام حول قصره في لندن، وذلك لحماية أمل من الجيران، لكن السلطات البريطانية طالبته بتخفيض ارتفاعه ليتناسب مع المعايير المنصوص عليها في القانون.

جورج كلوني وأمل علم الدين في عشاء رومنسي وهذا هو ثمن حذائها

 

 

 

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