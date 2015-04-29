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احتفالية كبرى لتسليم الجامع الأزرق الأثري بالدرب الأحمر بعد ترميمه كاملاَ

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احتفالية كبرى لتسليم الجامع الأزرق الأثري بالدرب الأحمر بعد ترميمه كاملاَ احتفالية كبرى لتسليم الجامع الأزرق الأثري بالدرب الأحمر بعد ترميمه كاملاَ

احتفالية كبرى لتسليم الجامع الازرق الأثرى بالدرب الاحمر بعد ترميمه كاملاَ

أشاد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على جهود مؤسسة الأغاخان للثقافة ـ ، فى عدد من الأنشطة خاصة بمنطقة الدرب الأحمر منذ أواخر القرن الماضى بداية من إنشاء حديقة الأزهر على مساحة 70 فدان تقريباَ وإهدائها لمحافظة القاهرة ، والعمل على ترميم وتجديد عدد من المعالم الأثرية الإسلامية بالدرب الأحمر ورفع كفاءة منطقة الدرب الأحمر من خلال إعادة تأهيل حوالى 120 منزل وتطوير عدد من الشوارع بطول 5500 م وإحلال وتجديد أنظمة وشبكات الصرف الصحى والمياه مع الإهتمام بمواطنى القاهرة من خلال تدريب الحرفيين ومساعدتهم للإرتقاء بحرفتهم ، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية فى مجال التدريب التقنى والفنى لمساعدة وتأهيل شباب ونساء الحى على ايجاد فرص عمل مجزية .

وأضاف المحافظ بأنه استكمالاَ لأعمال المنظمة الثقافية والتنموية فى مصر سيقوم الامير كريم اغاخان رئيس منظمة اغاخان للثقافة بتسليم الجامع الأزرق ( آق سنقر ) بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه بالكامل لوزارة الآثار خلال احتفالية مساء السبت القادم بحضور عدد من السادة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمثقفين ببهو المسجد .

وأشار المحافظ بأن أعمال الترميم بمسجد الامير (آق سنقر ) الشهير بالمسجد الازرق والذى يعود الى القرن الرابع عشر الميلادى بدأت منذ عام 2009 والذى كان قد تم اغلاقه نتيجة الإضرار التى تعرض لها خلال زلزال 1992 ، وقد قامت المؤسسة بإعادة تنفيذ مشروع الترميم بالكامل فى إطار مشروعاتها للحفاظ على المبانى والمساجد الأثرية بالقاهرة بالتأكد من سلامة المسجد من الناحية الانشائية ، وبناء وتعزيز هيكل الجامع ومحتوياته وعمل المعالجات اللازمة لترميم جميع الاسطح والجدران الداخلية والبلاطات وتنفيذ القطع المفقودة وتركيبها كالسابق .

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