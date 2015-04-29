احتفالية كبرى لتسليم الجامع الأزرق الأثري بالدرب الأحمر بعد ترميمه كاملاَ

أشاد د. جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، على جهود مؤسسة الأغاخان للثقافة ـ مصر، فى عدد من الأنشطة خاصة بمنطقة الدرب الأحمر منذ أواخر القرن الماضى بداية من إنشاء حديقة الأزهر على مساحة 70 فدان تقريباَ وإهدائها لمحافظة القاهرة ، والعمل على ترميم وتجديد عدد من المعالم الأثرية الإسلامية بالدرب الأحمر ورفع كفاءة منطقة الدرب الأحمر من خلال إعادة تأهيل حوالى 120 منزل وتطوير عدد من الشوارع بطول 5500 م وإحلال وتجديد أنظمة وشبكات الصرف الصحى والمياه مع الإهتمام بمواطنى القاهرة من خلال تدريب الحرفيين ومساعدتهم للإرتقاء بحرفتهم ، وتوفير الدورات التدريبية والتعليمية فى مجال التدريب التقنى والفنى لمساعدة وتأهيل شباب ونساء الحى على ايجاد فرص عمل مجزية .

وأضاف المحافظ بأنه استكمالاَ لأعمال المنظمة الثقافية والتنموية فى مصر سيقوم الامير كريم اغاخان رئيس منظمة اغاخان للثقافة بتسليم الجامع الأزرق ( آق سنقر ) بعد الإنتهاء من أعمال ترميمه بالكامل لوزارة الآثار خلال احتفالية مساء السبت القادم بحضور عدد من السادة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمثقفين ببهو المسجد .

وأشار المحافظ بأن أعمال الترميم بمسجد الامير (آق سنقر ) الشهير بالمسجد الازرق والذى يعود الى القرن الرابع عشر الميلادى بدأت منذ عام 2009 والذى كان قد تم اغلاقه نتيجة الإضرار التى تعرض لها خلال زلزال 1992 ، وقد قامت المؤسسة بإعادة تنفيذ مشروع الترميم بالكامل فى إطار مشروعاتها للحفاظ على المبانى والمساجد الأثرية بالقاهرة بالتأكد من سلامة المسجد من الناحية الانشائية ، وبناء وتعزيز هيكل الجامع ومحتوياته وعمل المعالجات اللازمة لترميم جميع الاسطح والجدران الداخلية والبلاطات وتنفيذ القطع المفقودة وتركيبها كالسابق .