تأجيل محاكمة 5 متهمين إخوان من “أولتراس رابعاوي” لـ12 مايو

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، تأجيل محاكمة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ”أولتراس ربعاوي”، للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها، لجلسة 12 مايو للاستماع لشهود الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين.

وفي مستهل الجلسة، تم إثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وعقب ذلك سمح القاضي لممثل النيابة بتلاوة أمر الإحالة، حيث قال، “إن المتهمين قاموا هم وآخرين بالتخطيط على إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، وبرج اتصالات هاتفية تابع لإحدى شبكات الهاتف المحمول، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبسؤال المتهمين عن تلك التهم المنسوبة إليهم نفى جميعها، مؤكدين أنهم لا يعلمون شيئًا عن الواقعة.

يذكر أن المستشار هشام بركات، النائب العام، وافق على إحالة 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية للمحاكمة الجنائية، لتشكيلهم خلية إرهابية تحت مسمى ”أولتراس ربعاوي” للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.