الوادي الجديد.. 100 وظيفة جديدة بمديرية الأوقاف

​شكلت محافظة الوادي الجديد ،الأربعاء ،بالتنسيق مع مديرية الاوقاف بالمحافظة ، لجنة فحص المتقدمين لشغل 100 وظيفة جديدة بالمديرية من عمال المساجد.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إن المديرية بصدد الإعلان عن أسماء المقبولين لشغل 100 وظيفة من عمال المساجد من الشريحة العمرية من 21-40 سنة بحيث يتم اختيار 5 من كل عام ميلادي لتغطية كافة الشرائح العمرية بعد انتهاء الجهات الأمنية من فحص المتقدمين .

وأضاف عشماوي، أن الخمسة المقبولين من كل عام ميلادي من سن 21-40 سنة سيتم تسليم الوظائف ، واعتماد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف ،النتيجة النهائية لهذه المسابقة، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة بحيث تكون الوظائف لأبناء المحافظة.​