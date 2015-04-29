أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الوادي الجديد.. 100 وظيفة جديدة بمديرية الأوقاف

Google+ Print
الوادي الجديد.. 100 وظيفة جديدة بمديرية الأوقاف الوادي الجديد.. 100 وظيفة جديدة بمديرية الأوقاف

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

​شكلت محافظة الوادي الجديد ،الأربعاء ،بالتنسيق مع مديرية الاوقاف بالمحافظة ، لجنة فحص المتقدمين لشغل 100 وظيفة جديدة بالمديرية من عمال المساجد.

وقال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد إن المديرية بصدد الإعلان عن أسماء المقبولين لشغل 100 وظيفة من عمال المساجد من الشريحة العمرية من 21-40 سنة بحيث يتم اختيار 5 من كل عام ميلادي لتغطية كافة الشرائح العمرية بعد انتهاء الجهات الأمنية من فحص المتقدمين .

وأضاف عشماوي، أن الخمسة المقبولين من كل عام ميلادي من سن 21-40 سنة سيتم تسليم الوظائف ، واعتماد فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف ،النتيجة النهائية لهذه المسابقة، بالتنسيق مع المحافظة ومديرية التنظيم والإدارة بحيث تكون الوظائف لأبناء المحافظة.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا