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ضبط إريتري يتسلق سور مهبط مطار القاهرة لركوب إحدى الطائرات

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ضبط إريتري يتسلق سور مهبط مطار القاهرة لركوب إحدى الطائرات ضبط إريتري يتسلق سور مهبط مطار القاهرة لركوب إحدى الطائرات

مطار القاهرة الدولي

تمكنت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الجوي اليوم الأربعاء من إحباط محاولة تسلق إريتري الجنسية لسور مهبط الطائرات للتسلل داخل إحدى الطائرات والسفر عليها.

وصرحت مصادر أمنية أن رجال الأمن تمكنوا من إلقاء القبض علي الإريتري أثناء المتابعة الأمنية لسور مهبط الطائرات، وتبين أنه حاول تسلق سور مهبط المطار والتسيب منه لإحدى الطائرات، وأمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير التأمين بالمطار اعترف الإريتري أنه يريد السفر للخارج ولكنه لا يمتلك أي أموال لتحقيق حلمه، وهو تابع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لذلك قرر التسلق وركوب إحدى الطائرات.

وأمر اللواء طارق فتحي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المطار باتخاذ الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة للتحقيق.

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