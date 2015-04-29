دعوى قضائية لبطلان قرار السيسي بإرسال قوات في عاصفة الحزم

وأكد في دعواه التي حملت رقم 49509 لسنة 69ق على أن قرار الرئيس ﻻ يدخل في اعمال السيادة وإنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء، موضحا أن القرار صدر بشكل فردي وفي غياب المؤسسات “مجلس الدفاع الوطني ومجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع” التي حتم دستور 2014 في مادته 152 أن تشاركه في اتخاذه وكذلك في غياب أي مشاركة شعبية.

وأشارت الدعوى أن قرار السيسي تشوبه العورات الدستورية ومخالف للمواثيق الدولية إضافة إلى ما يشكله من مخاطر على أفراد الجيش الذي تم إرسالهم خارج حدود الدولة.

ولفت أبو زيد أن صفته ومصلحته متوافرة في دعواه استنادا للمادة 86 من الدستور الحالي والتي تنص على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب، وإلتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون، مؤكدا أنها منحت اي مواطن مصري الحق في إقامة دعوى قضائية على أي قرار ينطوي على تهديد جسيم للأمن القومي وﻻرواح افراد القوات المسلحة، كما أنها تمنح القضاء سلطة التصدي لكل عمل من شأنه المساس بالأمن القومي، وهو إلتزام دستوري يعلو على نصوص قانوني مجلس الدولة والسلطة القضائية.