فيديو صادم: احرقي شعرك بالشمعة لتقويته!

تتميّز المرأة البرازيلية بقوة شعرها وكثافته، إذ تعتمد علاجات كيميائية للتخلّص من تعب الشعر وتقصّفه. لكن تقنيّات تغذية الشعر عند البرازيليات لم تقتصر على الطرق التقليدية باستخدام الماء بل شملت طريقة جديدة لعلاج الشعر بالنار.

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تقوم هذه التقنية على حرق أطراف الشعر بلهب الشمعة المشتعلة؛ وذلك بتمريرها على طول الشعر لحرق النهايات المقصّفة. تستغرق هذه التقنية ثلاث ساعات، قبل إعادتها بشكل منتظم كلّ ستة أسابيع أو ثمانية. يُعتبر حرق الشعر من الأمور الدقيقة والخطيرة. لذلك، ننصحك بألا تعتمدي التقنية بمفردك، إذ إنّ أيّ خطأ قد يعرّض شعرك للتفحّم، ما يُصعّب إصلاحه لاحقاً.

بالرغم من انتشار هذه الطريقة بين البرازيليات، فإنّ مصفّفي الشعر لا ينصحون بها، إذ إنّ حرق الشعر يُمكن أن يخلّص من التقصّف، في الوقت الذي يؤدّي ارتفاع الحرارة الحادّ الشعرَ إلى الجفاف.

تابعي الفيديو لاكتشاف كيفيّة تطبيق هذه التقنية. لكننا ننصحك، إذا كنت تعانين من تقصّف في الشعر، بزيارة مصفّف الشعر لإزالة الأطراف الجافّة والمقصّفة، إلى جانب الاستمرار في علاجات الترطيب للحفاظ على لمعان شعرك وصحّته بعيداً عن مخاطر الحرق.

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