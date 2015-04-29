المحكمة تلزم نجل صفوت عبد الغنى بالتوجه يوميا للقسم بدلا من حبسه

كتب كريم صبحى

أخلت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى وأمانة سر أحمد أبو السعود اليوم سبيل نجل القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى و3 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه مع إلزامهم بتسليم أنفسهم لقسم شرطة أول مدينة نصر يوميا من الساعة السادسة مساء الى الثانية عشر صباحا يوميا ولمدة شهر حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.

>كانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء صفوت عبد الغنى و3 طلاب آخرين أثناء تنظيمهم مظاهرة بمدينة نصر وحيازتهم شعارات رابعة العدوية، وترديدهم هتافات معادية للشرطة والجيش وبإحالتهم للنيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

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