أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

المحكمة تلزم نجل صفوت عبد الغنى بالتوجه يوميا للقسم بدلا من حبسه

Google+ Print
المحكمة تلزم نجل صفوت عبد الغنى بالتوجه يوميا للقسم بدلا من حبسه المحكمة تلزم نجل صفوت عبد الغنى بالتوجه يوميا للقسم بدلا من حبسه

كتب كريم صبحى

أخلت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى وأمانة سر أحمد أبو السعود اليوم سبيل نجل القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى و3 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه مع إلزامهم بتسليم أنفسهم لقسم شرطة أول مدينة نصر يوميا من الساعة السادسة مساء الى الثانية عشر صباحا يوميا ولمدة شهر حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات.
>كانت قوات الأمن ألقت القبض على علاء صفوت عبد الغنى و3 طلاب آخرين أثناء تنظيمهم مظاهرة بمدينة نصر وحيازتهم شعارات رابعة العدوية، وترديدهم هتافات معادية للشرطة والجيش وبإحالتهم للنيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365