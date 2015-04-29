أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أوكرانية فى حالة سكر تلقى بنفسها من سيارة بشرم الشيخ

Google+ Print
أوكرانية فى حالة سكر تلقى بنفسها من سيارة بشرم الشيخ أوكرانية فى حالة سكر تلقى بنفسها من سيارة بشرم الشيخ
قامت سائحة أوكرانية بإلقاء نفسها من سيارة أثناء تنقلها بشرم الشيخ، وكانت فى حالة سكر، ما أدى إلى تعرضها لبعض الإصابات في جسدها.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مستشفى شرم الدولى يفيد وصول سائحة أوكرانية تدعى (أيوليا جيلديكا ) 26 سنة فى حالة خطيرة للمستشفى ومصابة بنزيف حاد بالمخ، وإشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، وتبين أنها كانت فى حالة سكر، وقامت بإلقاء نفسها من السيارة التى كانت تستقلها فى شرم الشيخ.

تم إخطار السفارة الأوكرانية بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365