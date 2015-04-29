أوكرانية فى حالة سكر تلقى بنفسها من سيارة بشرم الشيخ

قامت سائحة أوكرانية بإلقاء نفسها من سيارة أثناء تنقلها بشرم الشيخ، وكانت فى حالة سكر، ما أدى إلى تعرضها لبعض الإصابات في جسدها.

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من مستشفى شرم الدولى يفيد وصول سائحة أوكرانية تدعى (أيوليا جيلديكا ) 26 سنة فى حالة خطيرة للمستشفى ومصابة بنزيف حاد بالمخ، وإشتباه كسر بالذراع الأيمن وسحجات وكدمات، وتبين أنها كانت فى حالة سكر، وقامت بإلقاء نفسها من السيارة التى كانت تستقلها فى شرم الشيخ.

تم إخطار السفارة الأوكرانية بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الحادث.