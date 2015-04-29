السجن سنة لـ5 أطباء بتهمة الإهمال والتسبب فى بتر ساق سيدة بسوهاج

قضت محكمة جنح قسم ثانى سوهاج اليوم الأربعاء برئاسة المستشار شريف شوقى وسكرتارية حسام على، بمعاقبة "محمد أ ع" و"مؤمن م أ" و"خالد ن ف" و"محمد ع م" و"مصطفى أ خ" ويعملون أساتذة بقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب سوهاج، بالحبس حضوريا سنة واحدة لكل منهم وكفالة 500 جنيه لكل منهم، وألزمتهم بدفع مبلغ 1001 على سبيل التعويض المؤقت للمجنى عليها "صباح ع" بعد اتهامهم بالإهمال الطبى والتسبب فى بتر الساق اليمنى.

تعود وقائع القضية إلى عام 2013 عندما تقدمت المجنى عليها "صباح ع م" وتقيم بمركز أخميم الى قسم ثانى سوهاج تتهم فيه الأطباء بالاهمال الطبى والتسبب فى بتر ساقها، بعد أن قامت باجراء عملية "استئصال غضروف" بالظهر وأثناء العملية حدث قطع بالشريان الحرقفى مما أدى إلى انقطاع الدورة الدموية عن الساق مما تسبب فى بتر ساقها.

ووجهت اليهم النيابة تهمة الاصابة الخطأ والإهمال الطبى، وتم إحالة القضية الى محكمة الجنح والتى أصدرت حكمها السابق.