النيابة تستمع لمدير عام ومراقب اللوحة بورشة المترو فى تصادم العباسية

أمر المستشار يحيى مروان رئيس نيابة حوادث غرب القاهرة، بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول للنيابات، باستدعاء مدير عام ومراقب اللوحة بورشة مترو العباسية، لسماع أقوالهما بشأن اصطدام القطار فى الحائط الأسبوع الماضى .

كانت النيابة كلفت لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بفحص الواقعة بدقة، لتحديد الخسائر المادية ، وبيان سبب الحادث.

واستمعت النيابة إلى أقوال 5 من مراقبة اللوحة المركزية بإدارة المترو وتسلمت تقرير مسىئول الاتصالات بمترو الانفاق اليوم الأربعاء بمضمون الكاميرات التى التقتت صور القطار اثناء سيره بسرعة فائقة .