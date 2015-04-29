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زينة تبدأ تصوير «أرض النعام » بدلًا من روبي

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زينة تبدأ تصوير «أرض النعام » بدلًا من روبي زينة تبدأ تصوير «أرض النعام » بدلًا من روبي

زينة تبدأ تصوير «أرض النعام » بدلا من روبي

كتب : محمد سويلم

كشفت الفنانة زينة عن كواليس مسلسلها الجديد «أرض النعام»، الذي تشارك ببطولته بدلًا من الفنانة روبي، التي اعتذرت عن الدورفي اللحظات الأخيرة بسبب ظروف حملها.

ونشرت الفنانة المصرية، على صفحتها بموقع «انستغرام» ، صورة تجمعها ببطلي المسلسل رانيا يوسف وأحمد زاهر، وعلقت قائلة لكل جمهوري «قولوا لي مبروك على مسلسل أرض النعام».

وأشارت زينة إلى أنها تعود للتمثيل أمام الفنان أحمد زاهر، بعد غياب 7 سنوات من فيلم «كابتن هيما»، الذي عرض عام 2008.

تدور أحداث مسلسل «أرض النعام»، في إطار اجتماعي، حول المشاكل التي ظهرت في بعد الثورة.

يذكر أن «أرض النعام» مسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج غادة سليم

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