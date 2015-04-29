محافظ الإسماعيلية: المحافظة ستكون العاصمة الاقتصادية لمصر مستقبلا

أكد اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى الأول وما تشهده البلاد من إنجازات ومشروعات قومية كبيرة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة والمشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس، إن مصر ينتظرها مستقبل واعد، وأننا نخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة، وان الإسماعيلية سوف تكون قاطرة التنمية الحقيقة والعاصمة الاقتصادية لمصر مستقبلا .

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لورشة العمل التى نظمتها المحافظة بمكتبه مصر العامة تحت عنوان المشاورة الخاصة بإعداد الخريطة الاستثمارية لقطاع الزراعة فى مصر بمشاركة محافظات القناة الثلاثة والشرقية، وقد حضر المشاورة عدد كبير من مديرى قطاعات الزراعة ومحطات البحوث الزراعية وممثلى كافة الجهات المعنية بالاستثمار الزراعي، واللواء يعقوب إمام سكرتير عام محافظة الشرقية، والمهندس ابو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الاسماعيلية والمهندس محمود الوردانى مدير مكتب الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى نائبا عن وزير الزراعة .

>وأكد محمود الوردانى، أن الهدف من هذه الورشة هو إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمر الزراعى وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المحافظات وذلك لإعداد الخريطة التى توضح انسب الأماكن للاستثمار الزراعى والعمل على تفادى الاستثمار العشوائى وأولويات الاستثمار الزراعى فى المرحلة الحالية والمعوقات التى تواجه الاستثمار ومناقشة مقترحات وسبل تذليلها، كما تناولت الورشة عرض لعدد من التجارب النموذجية والناجحة فى مجال الزراعات التصديرية وعرض نقاط القوة والمشاكل والرؤية التى تواجه الزراعات المتخصصة، وعرض وجهة نظر القطاع الخاص فى الاستثمار الزراعي، إلى جانب عرض التجارب الناجحة والأفكار الجديدة للاستثمار الزراعى للجمعيات الأهلية ومناقشة مدى إمكانية تمويلها.