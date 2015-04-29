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بالصور ..محافظ الاسماعيلية يفتتح معرض الفن التشكيلي (المعدية )

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قام اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية بافتتاح معرض الفن التشكيلي صالون 6×6 فى الدورة الحادية عشر، والذي أقيم بقصر ثقافة الاسماعيلية تحت عنوان " المعدية "، ويضم عددًا من اللوحات التشكيلية والأعمال الفنية المصممة من خامات البيئة.

وخلال افتتاح الصالون، أشاد المحافظ بالأعمال الفنية المعروضة والتى شارك بها عدد 50 فنان وفنانة يمثلون عدد 12 محافظة من محافظات إقليم القناة وسيناء والدلتا.
>وأهدى المحافظ جائزة مالية للطفل محمد إبراهيم مصطفى أصغر المشاركين بأعمال فنية بالمعرض وعمره 6سنوات بإعتباره الفائز الأول.

وقد رافق المحافظ خلال الإفتتاح الفنان محمد النادي رئيس لجنة التحكيم ورئيس مجموعة 6×6 ، وشيرين عبد الرحمن مدير عام فرع ثقافة الاسماعيلية.

المحافظ يفتتح المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يفتتح المعرض

المحافظ يتفقد المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يتفقد المعرض

المحافظ والفنان عوض الخولى أثناء مشاهدة الأعمال الفنية بالمعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ والفنان عوض الخولى أثناء مشاهدة الأعمال الفنية بالمعرض

المحافظ ومحمد النادي فى المعرض -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ ومحمد النادي فى المعرض

المحافظ يشهد أعمال أصغر طفل مشارك فى المعرض -اليوم السابع -4 -2015
>

المحافظ يشهد أعمال أصغر طفل مشارك فى المعرض

المحافظ يكرم محمد أصغر المشاركين بمعرض المعدية -اليوم السابع -4 -2015
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المحافظ يكرم محمد أصغر المشاركين بمعرض المعدية


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