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طالبة بطب المنصورة تفوز بالمركز الأول فى حفظ القرآن على مستوى العالم

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طالبة بطب المنصورة تفوز بالمركز الأول فى حفظ القرآن على مستوى العالم طالبة بطب المنصورة تفوز بالمركز الأول فى حفظ القرآن على مستوى العالم
كرم الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة اليوم، فاطمة عبد الحكيم الدويب الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية طب المنصورة، والتي حصلت على المركز الأول على مستوى العالم فى المستوى الثاني فى حفظ القرآن الكريم كاملًا مجودًا مرتلًا، مع تفسير الجزء التاسع والعشرين وبيان القيم الأخلاقية بالقرآن.

و قالت الطالبة لـ"اليوم السابع"، أنها خاضت العديد من المسابقات على مستوى الجامعة، وفازت بالمركز الأول على مستوى الجامعة سنتين متتاليتين، وفازت بالمركز الأول على مستوى كلية الطب ثلاث سنوات، والأول على الجامعات مرتين.

وعبرت عن سعادتها البالغة عند إبلاغها أنها من المكرمين خلال ليلة القدر من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

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