كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر؟.. ملف تفاعلى

تمثل إصابة الطفل بمرض السكر صدمة كبيرة على الأسرة والطفل نفسه، خاصة فى بداية تشخيص هذا المرض، وتزايدت مؤخرا نسب إصابة الأطفال بمرض السكر، فبين كل 5 أطفال أصحاء هناك طفل مريض بالسكر فى مصر.إعلان - Ads إعلان - Ads
ويشير عدد من الأطباء والأبحاث إلى أن ثلث الأطفال معرضون للإصابة بهذا المرض وهو ما يستوجب على المحيطين بالطفل معرفة طرق التعامل السليمة معه، وطبيعة المرض، وكيفية مساعدة الطفل على تقبل الأمر والتعامل معه، وتقدم د. رغدة أحمد الأخصائية النفسية فى الملف التفاعلى التالى عدة نصائح للتعامل السليم مع الطفل مريض السكر.
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