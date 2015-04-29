أخبار عاجلة

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020 -
المؤبد للمتهمين بقتل زعيم مافيا تجارة الأعضاء بسيناء -
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية -
طلب إحاطة لإدارج 30 ألف عامل بالتربية والتعليم بالموازنة العامة -
وزير الكهرباء: حولنا عجز بـ 3 الاف ميجاوات لفائض -
الدولار يسجل 18 جنيهًا في التعاملات الصباحية -
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي -
نائبة: لا يعقل أن يقصف أطفال ونساء سوريا بالغازات الكمياوية -
رئيس فرع المقاولون العرب بسيناء: «تنفيذ 70% من أنفاق بورسعيد» -
داعش ينفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة شباب غربي كركوك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر؟.. ملف تفاعلى

Google+ Print
كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر؟.. ملف تفاعلى كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر؟.. ملف تفاعلى
تمثل إصابة الطفل بمرض السكر صدمة كبيرة على الأسرة والطفل نفسه، خاصة فى بداية تشخيص هذا المرض، وتزايدت مؤخرا نسب إصابة الأطفال بمرض السكر، فبين كل 5 أطفال أصحاء هناك طفل مريض بالسكر فى .

ويشير عدد من الأطباء والأبحاث إلى أن ثلث الأطفال معرضون للإصابة بهذا المرض وهو ما يستوجب على المحيطين بالطفل معرفة طرق التعامل السليمة معه، وطبيعة المرض، وكيفية مساعدة الطفل على تقبل الأمر والتعامل معه، وتقدم د. رغدة أحمد الأخصائية النفسية فى الملف التفاعلى التالى عدة نصائح للتعامل السليم مع الطفل مريض السكر.

لمشاهدة الملف.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة