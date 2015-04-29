كيف تتعامل مع طفلك مريض السكر؟.. ملف تفاعلى

تمثل إصابة الطفل بمرض السكر صدمة كبيرة على الأسرة والطفل نفسه، خاصة فى بداية تشخيص هذا المرض، وتزايدت مؤخرا نسب إصابة الأطفال بمرض السكر، فبين كل 5 أطفال أصحاء هناك طفل مريض بالسكر فى مصر

ويشير عدد من الأطباء والأبحاث إلى أن ثلث الأطفال معرضون للإصابة بهذا المرض وهو ما يستوجب على المحيطين بالطفل معرفة طرق التعامل السليمة معه، وطبيعة المرض، وكيفية مساعدة الطفل على تقبل الأمر والتعامل معه، وتقدم د. رغدة أحمد الأخصائية النفسية فى الملف التفاعلى التالى عدة نصائح للتعامل السليم مع الطفل مريض السكر.

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