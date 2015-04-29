4 أضرار للطهى بزيوت عباد الشمس والذرة أهمها ضعف المناعة والإصابة بالأورام

لاشك أن لزيوت عباد الشمس والذرة خطورة أقل وطأة من أنواع السمن والزبد الكثيرة، إلا أن الطهى بها يجعلها أكثر ضررًا ويضاعف من مشكلاتها وأعراضها المرضية على المدى البعيد مما يؤثر على صحة الإنسان.

وتنصح الدكتورة نيفين رضا، أخصائى أمراض الباطنة، بضرورة الاعتماد الكلى على مواد دهنية طبيعية بأخف سعرات حرارية ممكنة، وبأقل كمية ممكنة، فهناك الكثير من المعتقدات الخاطئة المرتبطة بزيادة نسبة الدهون في الطعام، كى يصبح طريًا وشهيًا، ولكنها حقيقة غائبة عن الكثيرين تلك التى تفيد بأن زيادة الدهون فى الطعام تجعله غير قابل للهضم السريع، وتعمق من مشكلاته المرضية.

>- الزيوت الساخنة والمغلية تزيد من عوامل الإصابة بالأورام، وتساعد الخلايا على الفساد والإصابة بالسرطان، وتزيد من قابلية الجسم لتكوينها بنوعيها الحميد والخبيث.

- الزيوت أكبر عامل مسبب لمشكلات الأمعاء بأنواعها المختلفة، فهى صعبة التحكم فيها من خلال أدوات المعدة القادرة على هضم كل شىء، لكنها تقع فى المرتبة العليا من أنواع الأطعمة التى تكرهها الأمعاء وتصعب من عملية دمج الطعام وامتصاصه.

- الزيوت عامل أساسى لزيادة نسب السكر فى الدم، وبالتبعية تزيد نسب الكوليسترول، كما تحدث خللا حقيقيا فى معدلات الضغط.

- تضعف الزيوت المناعة وتحرم الجسم من امتصاص فوائد الطعام وعناصره وفيتاميناته، ما يجعلها أحد أهم مسببات المشكلات الصحية والإصابة بالأمراض.