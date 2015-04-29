بايرن ميونيخ قد يفقد ليفاندوفسكي أمام برشلونة

الإصابة القوية التي تعرض لها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ خلال مباراة بروسيا دورتموند قد تبعده عن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة.

بايرن ميونيخ تلقى ضربة قوية باحتمال غياب نجمه الهولندي آريين روبن مجددا عن الفريق بسبب تجدد إصابته خلال لقاء دورتموند في كأس ألمانيا.

ثم جاءت الضربة التالية بإعلان وسائل الإعلام الألمانية والإسبانية عن إصابة ليفاندوفسكي في عظام الوجه قد تبعده عن مواجهة الفريق الكتالوني.

ويستعد بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ لمواجهة فريقه السابق في سباق الأبطال.