نوير: ركلات الترجيح تحكي قصة المباراة كلها.. تركنا دورتموند يفلت

تحدث مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ عن خسارة فريقه 2-0 بركلات الترجيح أمام بروسيا دورتموند في كأس ألمانيا.

بايرن بعدما تقدم أفلت زمام الأمور وتعادل دورتموند معه واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت إهدار الفريق البافاري لكل كراته التي سددها ومنها كرة نفذها نوير بنفسه.

وقال نوير عن ركلات الترجيح: "إنها تعكس تماما ما حدث في اللقاء".

وأوضح "تركنا دورتموند يفلت. كنا الأفضل في الشوط الأول وفي المباراة ككل. كان بإمكاننا حسم اللقاء حتى في الشوطين الإضافيين".

وأكمل "لكننا لم نحسم الأمر. للأسف الخسارة طعمها سيء جدا في حلق لاعبي بايرن".