باجيو ومارادونا والرجل الـ12.. أبرز الأرقام المحجوبة من الأندية

هل تعلم أن رقم 12 تم حجبه في بايرن ميونيخ لأنه يمثل الجمهور؟

العديد من الأندية حجبت أرقاما معينة في قائمة اللاعبين تقديرا وتكريما لأيقونة، أخرها كان إنتر ميلان الذي قرر حجب القميص (4) من أجل أسطورته المعتزل الأرجنتيني خافيير زانيتي.

زانيتي هو الأحدث في سلسلة طويلة من الأرقام المحجوبة في كثير من الأندية على مستوى العالم وبالأخص في إيطاليا، وأصبح هو الثاني في تاريخ النيراتزوري الذي يحجب رقمه بعد نجم الفريق والمنتخب الإيطالي في الستينيات جياشينتو فاكيتي الذي كان يرتدي الرقم 3.

ويستعرض FilGoal.com أشهر اللاعبين الذين حجبت أرقامهم بعد انتهاء مسيرتهم مع فرقهم..

نابولي – دييجو مارادونا (10)

الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا نجم نابولي في عهده الذهبي، الذي حقق للفريق خمسة ألقاب في مواسمه السبعة التي قضاها بإيطاليا حُجب رقمه (10) في صيف عام 2000.

بريشيا – روبرتو باجيو (10)

على الرغم من أنه أنهى مسيرته الكروية في بريشيا باللعب أربعة مواسم (2000-2004) قرر النادي حجب الرقم 10 الذي ارتداه واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة الإيطالية.

ميلان – فرانكو باريزي (6) وباولو مالديني (3)

المدافعان المخضرمان اللذان صنعا الحقبة الذهبية لميلان مع المدرب أريجو ساكي لم يتركا الروسونيري منذ بداية مسيرتهما وحتى الاعتزال.

الرقم 3 قد يعطى لكريستيان إبن باولو مالديني في حال دخوله قائمة الفريق الأول بالنادي.

نيويورك كوزموس الأمريكي – بيليه (10)

حجب النادي الأمريكي الرقم 10 من قائمة الفريق لافتخاره بلعب أسطورة كرة القدم بيليه له موسمين قبل اعتزاله اللعبة في السبعينيات من القرن الماضي.

أياكس – يوان كرويف (14)

النادي الهولندي الأعرق حجب رقم الجناح الطائر يوان كرويف 14 حين احتفل الأخير بعيد ميلاده الستين عام 2007.

برشلونة – لويس إنريكي (21)

مدرب البلوجرانا الحالي لويس إنريكي حُجب رقمه (21) لمدة سنتين فقط (2004-2006) لأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يسمح بحجب الأرقام وأول من ارتداه من بعده هو الفرنسي ليليان تورام.

مانشستر سيتي الإنجليزي ولينس الفرنسي – مارك فيفيان فوي (23)

الناديان قررا حجب رقم 23 تكريما لذكرى النجم الكاميروني مارك فيفيان فوي الذي توفى في مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات 2003.

الرجل الـ12 (12)

أندية كثيرة تعتبر جمهورها هو اللاعب رقم 12 فوق أرضية الميدان وتحجب هذا الرقم من أجل ذلك، منها على سبيل المثال بايرن ميونيخ الألماني، لاتسيو الإيطالي، سبورتينج لشبونة البرتغالي، برشلونة الإسباني، وبازل السويسري.

وكان أخر من ارتدى القميص رقم 12 في بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش.