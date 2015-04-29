كوكا على أعتاب بنفيكا

أجمعت وسائل الإعلام الكبرى في البرتغال على أن أحمد حسن كوكا لاعب ريو أفي على أعتاب نادي بنفيكا.

وذكرت صحفية ريكورد البرتغالية أن بنفيكا توصل لاتفاق مع اللاعب على التواجد مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة أبولا البرتغالية أن بنفيكا يعرض 600 ألف يورو لضم المهاجم المصري صاحب الـ22 عاما.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات من بنفيكا تسير جيدا مع الشركة التي تسوق لأحمد حسن "كوكا" والتي يمتلكها وكيل اللاعبين الأشهر حاليا في العالم خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو وراداميل فالكاو وجوزيه مورينيو وغيرهم.

وتأتي مفاوضات بنفيكا مع كوكا لتعويض الرحيل المتوقع للمهاجم رقم 9 في الفريق فانديرلاي دياس مارينو.

وسجل كوكا 11 هدفا في 17 مباراة خاضها مع الفريق في الدوري البرتغالي هذا الموسم، إضافة لهدفين في مسابقة الكأس.