رحلة بالسيارة: 5 نقاط لتجهيز مولودك

تحلو السفرات القصيرة في السيارة في هذا الوقت من السنة، حيث يبدأ الجو بالاعتدال. إن قررت الذهاب في رحلة عائلية بصحبة مولودك أو طفلك الصغير؛ فلابد من أن تراعي بعض النقاط لتكون رحلتك ممتعة وخالية من المنغصات. التفاصيل الصغيرة هي التي تشكل الأجواء العامة، فحاولي الانتباه لها للتقليل من أي إرباك قد يحدث.



إليك هذه الأفكار:

- ألبسي مولودك الملابس المناسبة؛ فالملابس المريحة خلال ساعات القيادة مهمة جداً، فمولودك سيكون أسير كرسيه طوال الوقت. راعي درجة حرارة السيارة في الداخل لا الخارج، وخذي معك ملابس احتياطية إن احتجت لتغيير ملابسه.



- بكاء الطفل أثناء القيادة سيربكك بالتأكيد. خذي نفساً عميقاً، وحاولي إيجاد أقرب فرصة للتوقف بأمان، واحذري من حمل مولودك، أو فك حزام الأمان أثناء حركة السيارة. إن كنت تتولين القيادة فاحرصي على وجود مرآة إضافية تركب خصيصاً في السيارة لهذا الغرض؛ كي تستطيعي رؤية طفلك وهو أيضاً يراك للاطمئنان والتواصل.



- قومي بتجهيز بعض الأطعمة (السناك)؛ لإمداد طفلك بما يحتاج عند جوعه خاصة للأطفال ما بين عمر الثانية والنصف وأربع سنوات. أصابع الجبن أو علب اللبن الزبادي الخاصة بالأطفال والتي لا تحتاج لمعلقة وقطع البسكويت الناشفة لا التي تحتوي على شوكولاتة؛ كي لا تذوب وتتسخ ملابس طفلك ومقعد السيارة. بالنسبة للمولود فاحرصي على وجود كميات إضافية من الحليب.



- العبي مع طفلك أثناء القيادة؛ كي لا يمل ولا يتعبك بتذمره، أشغليه بسؤالك عما يشاهده من خلال زجاج السيارة، اسأليه عن عد السيارات، أفضل بكثير من أن يحمل معه الآي باد طوال الوقت ولا يتواصل معك. بعض الأوراق وأقلام التلوين الخشبية أو الباستيل عملية جداً، شجعيه على رسم ما يشاهده.



- برمجي توقيت انطلاق الرحلة ليتناسب مع وقت نوم مولودك. أفضل وقت هو بعد تناوله الرضعة؛ كي ينام بهدوء أثناء الرحلة، ولن يحتاج إلى رضعة أخرى إلا بعد بضع ساعات.