رئيس البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي للتصدي لما تمارسه إيران من انتهاكات

طالب أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية بالتدخل الفوري والسريع “للتصدي لما تمارسه إيران من انتهاكات للقرارات الشرعية الدولية في الشأن اليمني وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢١٦ بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٥م ، وعرقلتها لعملية إعادة الأمل التي تهدف الى استئناف العملية السياسية واعادة اعمار اليمن” .

وقال الجروان ان تدخل ايران السافر في الشأن اليمني، وسعيها الدائم لتأجيج الصراع واشعال وقود الازمة في اليمن من خلال استمرار سياساتها الداعمة للعنف المتمثلة في إمداد الحوثيين بالاسلحة، وخرقها الحظر الجوي والبحري لا يجب السكوت عنه دوليا.

وأكد رئيس البرلمان العربي على ضرورة تصدي المجتمع الدولي للتدخل الإيراني الخطير في اليمن ، وإنهاء معاناة الشعب اليمني من ويلات الأزمة في ظل الظروف الإستثنائية داخل وخارج اليمن ومع دخول فصل الصيف الحار جدا في هذه المنطقة من العالم وقرب حلول شهر رمضان المبارك.