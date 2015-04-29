إطلاق اسم شهيد قسم ثان العريش على مدرسة فى قريته بأبو قرقاص

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إطلاق اسم الشهيد عيسى سيد محمد على إحدى مدارس قرية زاوية حاتم مسقط رأس الشهيد، بمركز أبو قرقاص، وذلك تخليدا لذكراه العطرة ودوره العظيم فى الدفاع عن الوطن.

كما قرر المحافظ توفير فرصة عمل لشقيق الشهيد بمجلس مدينة أبو قرقاص، مع صرف إعانة مالية قدرها 2000 جنيه من جمعية الهلال الأحمر.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم لأسرة الشهيد، حيث أكد المحافظ أن أرواح الشهداء هى أفضل تكريم لأهل المحافظة، وقال: إن ما تقدمه الدولة لأسر الشهداء لا يضاهى المقابل الذى قدموه للوطن من تضحية بالنفس من أجل رفعته واستقراره.

وأضاف المحافظ، أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تثنينا عن مواصلة العمل والمضى قدمًا بالبلاد نحو التقدم والرقى، ونحن نواجه حربًا من الداخل والخارج ونعمل على استئصال هذه البؤر الإرهابية التى تتسبب فى زعزعة أمن واستقرار البلاد".

وكان الشهيد الذى يبلغ من العمر 22 سنة، قد استشهد فى التفجيرات التى استهدفت قسم ثان بسيناء الشهر الجارى.