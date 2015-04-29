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محافظ كفر الشيخ: سنتصدى للتعديات على بحيرة البرلس وسنمنع الصيد الجائر

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أكد الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، أن هناك 10 عمال تابعين للمحافظة تم انتدابهم للثروة السمكية للعمل على إزالة التعديات والتحاويط على بحيرة البرلس.

محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام والسكرتير المساعد -اليوم السابع -4 -2015
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محافظ كفر الشيخ والسكرتير العام والسكرتير المساعد

وأضاف أن هناك حملة لمنع صيد الذريعة والقضاء على الصيد الجائر والتعديات على بحيرة البرلس. وأشار إلى أنه لا تهاون مع المتعدين على بحيرة البرلس وسيتم مصادرة اللنشات المخالفة والتى تهدر الثروة السمكية بصيد الذريعة، وتحرم آلاف الصيادين من الأسماك.

أثناء انعقاد المجلس التنفيذى -اليوم السابع -4 -2015
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أثناء انعقاد المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة التى عقدت اليوم بحضور اللواء حسين الطاهر، السكرتير العام للمحافظ، والمهندس مجدى عطا الله، السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن.

جانب من اجتماع المجلس التنفيذى -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من اجتماع المجلس التنفيذى

وكلاء الوزارة بالمجلس التنفيذى -اليوم السابع -4 -2015
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وكلاء الوزارة بالمجلس التنفيذى

وكيل وزارة الزراعة المهندس سليمان غيث -اليوم السابع -4 -2015
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وكيل وزارة الزراعة المهندس سليمان غيث

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