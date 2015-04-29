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نائب محافظ الإسكندرية تكرم المساهمين فى مشروع "غيط العنب" السكنى

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نائب محافظ الإسكندرية تكرم المساهمين فى مشروع "غيط العنب" السكنى نائب محافظ الإسكندرية تكرم المساهمين فى مشروع "غيط العنب" السكنى
أناب هانى المسيرى محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى نائب المحافظ، وذلك لحضور مؤتمر البيئة وإعادة التدوير وتوقيع اتفاقية صناديق القمامة الذكية، وذلك بالغرفة التجارية المصرية، وفى كلمتها أشادت الدكتورة سعاد الخولى بدور الغرفة ومساهمتها الفعالة فى النشاطات المجتمعية والبيئية ودور الغرفة التنسيقى الذى تقوم به بين جميع الجهات.

كما قامت الدكتورة نائب المحافظ بتوزيع شهادات تقدير لجميع من قاموا بالمساهمات المادية فى مشروع "غيط العنب" الذى تقوم به المحافظة بالتعاون مع القوات المسلحة الباسلة، وذلك من أجل توفير أكثر من 1200 وحدة سكنية.

كما أكدت نائب المحافظ أهمية البحث عن سبل علمية متطورة للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها فى مختلف المجالات سواء فى توريد الطاقة أو صناعة منتجات آمنة.

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