الاحتفال بختام الأنشطة المدرسية بالبحيرة بحضور وفد مشروع الشراكة الألمانى

استقبل الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الأربعاء، وفدًا من مشروع الشراكة الألمانية لحضور احتفالية ختام الأنشطة وضم الوفد هنريك لوكس مسئول الشراكة المصرية الألمانية والسيدة إليزا ميلر المساعدة الألمانية ونرمين عبد العاطى المساعدة المصرية للمشروع ومستشار اللغة الألمانية بالوزارة، وعبير ضيف موجه عام اللغة الألمانية.

جدير بالذكر أن مشروع الشراكة الألمانية هو مشروع لدعم تدريس اللغة الألمانية بالمدارس والارتقاء بكوادرها وتشترك به 6 مدارس فى محافظة البحيرة هى الصفوة والمنارة والفارابى وعمر كامل الوكيل الثانوية بنات ودمنهور الثانوية بنات وفاطمة الزهراء الثانوية بنات.