"أوقاف كفر الشيخ" تفوز ببطولة الشباب والرياضة للمصالح الحكومية

فازت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ ببطولة دورى الشباب الرياضية التى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ فى الفترة من 21 أبريل حتى اليوم الأربعاء واشترك فيها 15 فريقا يمثلون جميع المصالح والهيئات الحكومية بدائرة المحافظة، وكان اللقاء الأخير بين مديرية الأوقاف والهيئة القومية لتعليم الكبار، حيث فاز فريق الأوقاف 7/صفر صباح اليوم وحصل الفريق على جوائز عينية ورمزية فى احتفال كبير أقامته مديرية الشباب والرياضة.

وقال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إن مشاركة الأوقاف فى هذه المسابقات يعد من الأمور البديهية فليس أقل من الانخراط فى كل الأنشطة التى تهدف إلى الاستقرار وتفرغ طاقات الشباب إضافة إلى غرس روح الترسيخ للعمل الجماعى ونشر المودة والمحبة بين العاملين فى جميع الهيئات والمؤسسات.

وأكد الفقى أن إسلامنا يدعو إلى تفعيل الطاقات الرياضية فالمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نحرص على الاستزادة من كل ما يفيد الجسم فقال علموا أولادكم الرماية وركوب الخيل.