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حى الجمرك يواصل حملات تجديد أعمدة الإنارة بساحة قايتباى فى الإسكندرية

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حى الجمرك يواصل حملات تجديد أعمدة الإنارة بساحة قايتباى فى الإسكندرية حى الجمرك يواصل حملات تجديد أعمدة الإنارة بساحة قايتباى فى الإسكندرية
بدأ حى الجمرك، تحت إشراف اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، إحلال وتجديد أعمدة الإنارة على الممشى العلوى بمنطقة قلعة قايتباى وتجديد أرصفة وبلدورات القلعة، وكلبشة 4 سيارات بمدخل القلعة وتحصيل الغرامة الفورية.

كما تابع الحى استمرار أعمال حملات النظافة بنطاق الحى والقيام برفع القمامة من (ش الحجارى - وكالة الليمون - سوق الحصر - ش السيد محمد كريم إمام النقراشى)، بإجمالى 6 نقلات قمامة بوزن 26.82 طن، وإزالة إدارة رخص المحلات الإعلانات التى لم يسدد عنها حصة الاستغلال بشارع قصر راس التين.

كما تم الانتهاء من مد الكهرباء بمربع الفارابى والجزائر وعبد المنعم وبحرى بك لعدد 57 زراع بكشاف وتركيب برن إضاءة جديد بالمربع.

من جهة أخرى أزال اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، من خلال إدارة إشغال الطريق، الإعلانات المخالفة والشغالات بسابا باشا وجليم - طريق الكورنيش، وإزالة الإشغالات والحدايد والحواجز الاسمنتية.

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