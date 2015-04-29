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ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية جنوب بورسعيد

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ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية جنوب بورسعيد ضبط 4 قطع سلاح ناري في حملة أمنية جنوب بورسعيد


> وجهت مديرية أمن بورسعيد حملة أمنية مكبرة صباحا بدائرة قسم الجنوب استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتجار المواد المخدرة والمتعاملين فيها والمحكوم عليهم الهاربين فى مختلف القضايا وفحص النشاط الإجرامى للمسجلين جنائيا وذوى المعلومات الجنائية وضبط كافة القضايا والمخالفات المرورية وقائدى الدراجات البخارية بدون ترخيص.

شارك في الحملة ضباط ادارة البحث الجنائى بمديرية امن بورسعيد وضباط ادارة مرور بورسعيد مدعومين بمجموعات قتالية من ادارة قوات امن بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 4 قطع اسلحة نارية بدون ترخيص (بندقية الية – 2 فرد خرطوش – طبنجة) وقضايا اتجار فى المخدرات (2 بانجو – 1 حشيش) و(5) سلاح ابيض و(384) حكم قضائى متنوع و (726) مخالفة مرورية متنوعة و (13) دراجة بخارية بدون ترخيص .

ووجه اللواء فيصل دويدار- مدير امن بورسعيد الشكر لجميع المشاركين فى الحملة وامر بإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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