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حزب الكرامة ينظم مؤتمراً بمناسبة عيد العمال غدا الخميس

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حزب الكرامة ينظم مؤتمراً بمناسبة عيد العمال غدا الخميس حزب الكرامة ينظم مؤتمراً بمناسبة عيد العمال غدا الخميس

حزب الكرامة أرشيفية

ينظم حزب الكرامة بالاشتراك مع عدد من القوى والأحزاب السياسية مؤتمرا جماهيري تحت عنوان ” العمال وحقوقهم المهدرة” وذلك يوم الخميس 30/4/2015 بمقر حزب الكرامه 7ش علي اسماعيل بالدقي الساعه الخامسه والنصف.

وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي هذة الأحزاب بالإضافة لشخصيات عماليه رفيعه ” كمال أبو عيطه – فايز الكارته – زكي علي عقاب و طلال شكر ومجموعه من العمال كما يتناول المؤتمر محاور هامه مثل قانون 2003 وتداعياته على حقوق العمال – قانون الاستثمار الجديد وآثاره- مسودة قانون العمل 2015 وتدمير حقوق العمال- العمل النقابي والحريات النقابية – النضال العمالي والحقوق المشروعه

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