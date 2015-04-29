حزب الكرامة ينظم مؤتمراً بمناسبة عيد العمال غدا الخميس

ينظم حزب الكرامة بالاشتراك مع عدد من القوى والأحزاب السياسية مؤتمرا جماهيري تحت عنوان ” العمال وحقوقهم المهدرة” وذلك يوم الخميس 30/4/2015 بمقر حزب الكرامه 7ش علي اسماعيل بالدقي الساعه الخامسه والنصف.

وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي هذة الأحزاب بالإضافة لشخصيات عماليه رفيعه ” كمال أبو عيطه – فايز الكارته – زكي علي عقاب و طلال شكر ومجموعه من العمال كما يتناول المؤتمر محاور هامه مثل قانون 2003 وتداعياته على حقوق العمال – قانون الاستثمار الجديد وآثاره- مسودة قانون العمل 2015 وتدمير حقوق العمال- العمل النقابي والحريات النقابية – النضال العمالي والحقوق المشروعه