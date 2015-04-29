ضبط 10 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بسوهاج‎

​​شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة وورش تصنيعها، وذلك بإشراف اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وقيادة العميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية.

أسفرت الحملة عن ضبط كلاً من (جاد الكريم حسن محمد 32 سنة مبيض محارة ومقيم أولاد طوق غرب – مركز دار السلام وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62× 39 ،و 6 طلقات حية ،و مصطفى عبد الموجود على 26 سنة عامل ومقيم أولاد سالم قبلي – مركز دار السلام وبحوزته بندقية اليه عيار 7.62× 39 ،و إسماعيل لبيب حسن 45 سنة عامل ومقيم الحواويش – مركز أخميم وبحوزته بندقية أليه عيار 7.62× 39 ،و على سليمان عبد الحق 28 سنة سائق ومقيم أولاد سالم قبلي – مركز دار السلام وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 ،و فراج حسن الزهيرى 47 سنة عاطل ومقيم أولاد شلول – دائرة مركز سوهاج وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 و 4 طلقات حية ،و كمال احمد عثمان 50 سنة عامل ومقيم العوامية – مركز ساقلتة وبحوزته طبنجة حلوان عيار 9 ملى و 7 طلقات حية ،و حمادة جابر صديق 27 سنة عامل ومقيم الاحايوة – مركز أخميم وبحوزته فرد روسي محلى الصنع ،و عبد المنعم راغب عبد الحفيظ 32 سنة فلاح ومقيم الجلاوية – مركز ساقلتة وبحوزته فرد روسي محلى الصنع وطلقة حية ،و على صابر بكرى 30 سنة عامل ومقيم الحاجر – مركز ساقلتة وبحوزته فرد روسي محلى الصنع وطلقة حية ،وعلاء محمد مسعود 32 سنة حاصل على دبلوم ومقيم أولاد حمزة – مركز العسيرات وبحوزته فرد روسي محلى الصنع) .

> وتم تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف .