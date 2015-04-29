مجهول يلقي مولوتوف علي منزل أحد الشهداء بقرية العور بالمنيا

طالب أهالي قرية “العور” التابعة لمركز سمالوط بالمنيا بتكثيف التواجد الأمني بالقرية، بعد تكرار محاولات مجهولين لافتعال فتن بين مسلمي ومسيحيي القرية، ومنها إلقاء زجاجتي مولوتوف علي منزل عائلة الشهيد”صموئيل” ألهم.

وقال بباوي ألهم، شقيق الشهيد صموئيل ألهم، أن مجهولين استهدفوا منزل عائلته، وألقوا عبوتي مولوتوف أحرقت إحداها إحدى نوافذ المنزل، وتركت آثارا علي الباب الحديدي للمنزل، بينما سقطت العبوة الثانية داخل المنزل بعد اختراقها فتحات الباب الحديدي، إلا أنها انطفأت ولم تنفجر لتنقذ العناية الإلهية المقيمين بالمنزل من الموت حرقا.