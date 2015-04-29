الإمارات تهنئ السعودية على التعديلات الجديدة

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية إلى عاهل السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز "هنأه فيها على قراره الحكيم بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وليا للعهد والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليا لولى العهد".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء أن رئيس الإمارات أعرب لملك السعودية "عن ثقته بأن هذه الخطوة تشكل إضافة نوعية لتعزيز مسيرة السعودية التنموية ومكانتها العربية والدولية". وأكد فى برقيته حرص دولة الإمارات "على تقوية أواصر الأخوة والتعاون مع المملكة فى مختلف الميادين".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى برقية تهنئة مماثلة إلى الملك سلمان.

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