شرطة حماس تفض مظاهرة تطالب بإنهاء الانقسام بغزة وتعتقل مشاركين بها

فضت الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس فى قطاع غزة الأربعاء تظاهرة نظمها تجمع شبابى فى مدينة غزة واعتقلت عددا منهم بينما ضربت آخرين، بحسب شهود عيان والمنظمين. وجرت التظاهرة فى حى الشجاعية المدمر شرق مدينة غزة.

وبحسب شهود العيان فان اكثر من 400 شاب وشابة تجمعوا وسط الحى ورددوا هتافات تدعو إلى انهاء الانقسام وإعادة اعمار قطاع غزة المدمر بعد الحرب الاسرائيلية الصيف الماضى.

واندلعت مواجهات بين افراد من الشرطة الذين كانوا يرتدون لباسا مدنيا والمتظاهرين بينما اعتقلت الشرطة سبعة شبان على الاقل.

واكد أحد المنظمين ان عناصر الأمن الداخلى التابعة لحركة حماس "اعتدوا على عشرات من الشبان المشاركين فى الحراك بالهراوات مما ادى إلى وقوع اصابات فى صفوف الشبان".

ولم تؤكد الشرطة فى غزة عدد المعتقلين بينما قالت نقابة الصحافيين ان من بينهم صحافي.

بينما اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية فى قطاع غزة اياد البزم على صفحته على موقع فيسبوك ان وزارته "قدمت كافة التسهيلات اللازمة لنجاح الفعالية حيث قدم القائمون عليها طلبا مسبقا للداخلية" مشيرا بان الفعالية سارت على ما يرام حتى انتهائها.

واضاف "عند انفضاض المشاركين انقسموا لعدة مجموعات وجرت مشادات فيما بينهم ما دفع الشرطة للتدخل خشية تطور الامر وحفاظا على حياة المشاركين والامن العام".

وكان تجمع شبابى فى غزة يطلق على نفسه اسم حراك 29 ابريل اعلن عن اطلاق فعاليات وتظاهرات فى قطاع غزة للضغط على صناع القرار السياسى فى الضفة الغربية وقطاع غزة "لتغيير الواقع المرير" وإنهاء الانقسام.

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