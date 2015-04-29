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نبيل العربى يهنئ عمر البشير بفوزه فى الانتخابات الرئاسية السودانية

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نبيل العربى يهنئ عمر البشير بفوزه فى الانتخابات الرئاسية السودانية نبيل العربى يهنئ عمر البشير بفوزه فى الانتخابات الرئاسية السودانية
أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اتصالا هاتفيا بالرئيس السودانى عمر البشير هنأه فيه بإعادة انتخابه رئيسا لجمهورية السودان.

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم الأربعاء، بأن الأمين العام بعث أيضا بخطاب تهنئة إلى الرئيس عمر البشير بهذه المناسبة.

وتقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتهنئة للشعب السودانى الشقيق لاستكماله الاستحقاق الرئاسى والبرلماني، مجدداً دعم الجامعة العربية للسودان شعباً وحكومةً فى جهوده لصون أمنه وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه.

تجدر الإشارة إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد أرسلت وفدا لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية السودانية التى جرت خلال شهر إبريل الجارى.
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